15 ноября 2025 в 11:25

Застоявшийся компост: простой секрет быстрого удобрения без лишних усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Многие дачники годами ждут, когда же их компостная куча превратится в ценное удобрение, но вместо рассыпчатой землистой массы получают плотный, плохо пахнущий ком. Оказывается, дело часто не в составе отходов, а всего лишь в одной распространенной ошибке, которую очень легко исправить. Секрет быстрого созревания компоста не требует финансовых затрат, а лишь небольшого изменения в привычном уходе.

Главная причина медленного преобразования — это недостаток кислорода внутри кучи. Без доступа воздуха полезные микроорганизмы и черви не могут активно работать, и процесс разложения сильно замедляется. Чтобы помочь им, нужно всего лишь регулярно переворачивать компостную массу обычными вилами.

Это простое действие насыщает органику кислородом, разбивает плотные комья и запускает интенсивное «горение». В результате компост созревает в разы быстрее, приобретая тот самый рассыпчатый вид и приятный запах лесной земли, без каких-либо неприятных ароматов.

Ранее сообщалось, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, я собираю ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли мне вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

