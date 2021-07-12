Зарплату учителям предложили платить из федерального бюджета

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил в своём обращении к учителям школ, преподавателям вузов и воспитателям, что зарплата российским педагогам должна выплачиваться из федерального бюджета. Он также добавил, что КПРФ выступает за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5 до 7% ВВП и считает недопустимым массовый перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости.

КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты труда педагогов по всей стране. Наша принципиальная позиция — заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального бюджета. Это позволит её гарантировать, поддержав одновременно тощие региональные и местные бюджеты, — говорится в обращении.

По мнению Зюганова, увеличение финансирования в два раза гарантирует учителям, преподавателям и воспитателям «возвращение заслуженного престижа педагогического труда». Он также добавил, что реализация подобного плана займёт от полутора до двух лет.

Ранее лидер КПРФ заявил, что российские власти преждевременно отказались от практики смертной казни. По его словам, общество ещё не созрело для моратория на высшую меру.