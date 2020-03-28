https://static.news.ru/photo/50c839e0-70f7-11ea-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, больной COVID-19 скончался в больнице имения Боткина.

Он отметил, что врачи определят причину смерти после вскрытия, передаёт ТАСС.

Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия, — сказал политик.

Согласно последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли шестеро. В мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы пригрозили наказывать пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции. Их могут лишить второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.