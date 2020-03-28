Столичным пенсионерам, нарушившим режим самоизоляции, не выплатят вторую часть материальной помощи в размере двух тысяч рублей.
По данным пресс-службы городского департамента соцзащиты, запрет касается всех жителей Москвы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Выходить на улицу им можно только в случае крайней необходимости.
В ведомстве отметили, что тотального контроля за пожилыми москвичами не будет, однако нарушителей карантина могут вычислить в том числе с помощью камер видеонаблюдения.
Помощь пенсионерам окажут добровольцы. Сейчас участниками проекта являются 800 человек — волонтёры некоммерческих организаций, которые помогали живущим в пансионатах ветеранов труда и психо-неврологических интернатах, а также выпускники Школы социального волонтёрства центра «Моя карьера»,
Как писал NEWS.ru, ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что пандемия коронавируса пойдёт на спад в России в конце апреля — начале мая. По мнению эксперта, коронавирусная инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ.
По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 598 тысяч человек, 27,3 тысячи умерли, свыше 134 тысяч выздоровели.
В России зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции. Умерли четыре человека.
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