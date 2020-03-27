https://static.news.ru/photo/322959d2-703f-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса пойдёт на спад в России в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава страны Николай Брико.

По мнению эксперта, коронавирусная инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ.

Основной механизм передачи — воздушно-капельный. Активность эпидемического процесса существенно снижается в тёплое время года, — цитируют «Известия» представителя ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.