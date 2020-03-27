https://static.news.ru/photo/750fd9d6-700f-11ea-8584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20% заболевших коронавирусом в России заразились контактным путём внутри страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что каждый пятый инфицированный не выезжал за рубеж.

Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова . Её слова приводит РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Информацию подтвердили в оперативном штабе. Таким образом, официальное число жертв COVID-19 достигло трёх.

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 16 регионах. В целом на сегодняшний день зарегистрировано 1036 случаев в 58 регионах.