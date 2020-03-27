https://static.news.ru/photo/cc52c4da-7012-11ea-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эпидемиологическая ситуация в РФ развивается. Пока достаточно спокойными темпами. У нас нет взрывного роста, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 20% инфицированных коронавирусом в России заразились контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлению 45 человек, умерли три человека.