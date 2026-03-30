30 марта 2026 в 14:30

Запекаю курицу с сыром в тесте — «сытные» улитки готовы за 20 минут: к чаю их не остаётся, даже если пеку двойную порцию

Беру слоёное тесто, куриное филе и сыр — и за 20 минут готовлю «сытные» улитки, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю поставить чайник.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые рулетики с румяной корочкой, а внутри — сочная куриная начинка с расплавленным сыром, луком и ароматными специями, которая тает во рту и просит добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста, 300 г куриного филе, 100 г твёрдого сыра, 1 луковица, 1 яйцо для смазывания, 1 столовая ложка растительного масла, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки чёрного перца. Куриное филе отварите до готовности или обжарьте на сковороде с луком до золотистого цвета, нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке, смешайте с курицей, посолите, поперчите.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на полосы шириной 5–6 см. На каждую полосу выложите начинку, сверните в трубочку или скрутите в улитку. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200°С 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми к чаю — эта выпечка станет вашим коронным блюдом для семейных вечеров.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
К чаю балую себя хрустящими слойками: кольцо ананаса на тесто — и через 20 минут уже едим. Нежнее и вкуснее шарлотки
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и пасхи нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Картошка, лук и сыр — это божественно: вкуснейшая картошечка на сковороде — готовлю так постоянно, съедается влет
Мария Левицкая
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
