Запекаю курицу с сыром в тесте — «сытные» улитки готовы за 20 минут: к чаю их не остаётся, даже если пеку двойную порцию

Запекаю курицу с сыром в тесте — «сытные» улитки готовы за 20 минут: к чаю их не остаётся, даже если пеку двойную порцию

Беру слоёное тесто, куриное филе и сыр — и за 20 минут готовлю «сытные» улитки, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю поставить чайник.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые рулетики с румяной корочкой, а внутри — сочная куриная начинка с расплавленным сыром, луком и ароматными специями, которая тает во рту и просит добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста, 300 г куриного филе, 100 г твёрдого сыра, 1 луковица, 1 яйцо для смазывания, 1 столовая ложка растительного масла, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки чёрного перца. Куриное филе отварите до готовности или обжарьте на сковороде с луком до золотистого цвета, нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке, смешайте с курицей, посолите, поперчите.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на полосы шириной 5–6 см. На каждую полосу выложите начинку, сверните в трубочку или скрутите в улитку. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200°С 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми к чаю — эта выпечка станет вашим коронным блюдом для семейных вечеров.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.