Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 16:10

Запеканка дабл-чиз — мой фаворит среди творожных десертов. К завтраку, к ужину и даже к празднику

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сколько лет я пек творожную запеканку без заливки — а надо было просто сверху вылить сметану с яйцом. Получается не сухо, а сочно. Корочка не образуется, только нежный кремовый слой.

Что понадобится

500 г творога (5–9%), 200 г сметаны (20%), 3 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. манной крупы, 1 ч. л. ванильного сахара, 10 г сливочного масла.

Как я готовлю

Творог измельчаю блендером до пасты. Два яйца взбиваю с половиной сахара, соединяю с творогом. Добавляю манную крупу, оставляю на 10 минут.

Духовку разогреваю до 170 °C. Форму 20х20 см смазываю маслом, выкладываю творожную массу. Выпекаю 25–30 минут.

Заливку: оставшееся яйцо, сметану, сахар и ванильный сахар взбиваю миксером. Достаю форму, аккуратно распределяю заливку. Выпекаю еще 10 минут.

Даю запеканке полностью остыть, затем убираю в холодильник на 1 час.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, как изменятся цены на путешествия в 2026 году
Общество
Стало известно, как изменятся цены на путешествия в 2026 году
Туристам назвали пять вещей, на которых нельзя экономить в отпуске
Общество
Туристам назвали пять вещей, на которых нельзя экономить в отпуске
Смешиваю ветчину с яйцами и зеленым луком — и вуаля. На столе «ракушки». Проще пирожков и вкуснее хачапури
Общество
Смешиваю ветчину с яйцами и зеленым луком — и вуаля. На столе «ракушки». Проще пирожков и вкуснее хачапури
Натираю плавленые сырки и заправляю сметаной с чесноком. Салат «Нежный хруст» — состав простой, а вкус божественный
Общество
Натираю плавленые сырки и заправляю сметаной с чесноком. Салат «Нежный хруст» — состав простой, а вкус божественный
Подсадил всю семью на полезный десерт — запекаю груши с творогом. Максимум вкуса
Общество
Подсадил всю семью на полезный десерт — запекаю груши с творогом. Максимум вкуса
Общество
рецепты
десерты
творог
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.