Запеканка дабл-чиз — мой фаворит среди творожных десертов. К завтраку, к ужину и даже к празднику

Сколько лет я пек творожную запеканку без заливки — а надо было просто сверху вылить сметану с яйцом. Получается не сухо, а сочно. Корочка не образуется, только нежный кремовый слой.

Что понадобится

500 г творога (5–9%), 200 г сметаны (20%), 3 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. манной крупы, 1 ч. л. ванильного сахара, 10 г сливочного масла.

Как я готовлю

Творог измельчаю блендером до пасты. Два яйца взбиваю с половиной сахара, соединяю с творогом. Добавляю манную крупу, оставляю на 10 минут.

Духовку разогреваю до 170 °C. Форму 20х20 см смазываю маслом, выкладываю творожную массу. Выпекаю 25–30 минут.

Заливку: оставшееся яйцо, сметану, сахар и ванильный сахар взбиваю миксером. Достаю форму, аккуратно распределяю заливку. Выпекаю еще 10 минут.

Даю запеканке полностью остыть, затем убираю в холодильник на 1 час.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.