Запас из десяти миллионов упаковок лекарств от COVID-19 собран в Москве

https://static.news.ru/photo/f4824d2a-aa2a-11ea-8166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В российской столице собран запас из 53 лекарств от коронавируса в размере 10 млн упаковок.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заммэра Москвы Анастасию Ракову. По её словам, медучреждения, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, централизованно снабжаются необходимыми препаратами.

Пациенты, у которых диагностирован коронавирус, и которые проходят лечение дома, также бесплатно получают лекарства при посещении КТ-центров или вызове врача на дом. Резерв препаратов создан на базе склада центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения столицы.

Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 миллионов упаковок, — заявила Ракова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением субсидировать санаторно-курортное лечение для переболевших COVID-19 и медицинского персонала, который работал с такими пациентами. Механизм субсидирования предлагают установить минимум до 2022 года.