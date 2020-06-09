Запас из десяти миллионов упаковок лекарств от COVID-19 собран в Москве

В российской столице собран запас из 53 лекарств от коронавируса в размере 10 млн упаковок.
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Пациенты, у которых диагностирован коронавирус, и которые проходят лечение дома, также бесплатно получают лекарства при посещении КТ-центров или вызове врача на дом. Резерв препаратов создан на базе склада центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения столицы.
Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 миллионов упаковок, — заявила Ракова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с предложением субсидировать санаторно-курортное лечение для переболевших COVID-19 и медицинского персонала, который работал с такими пациентами. Механизм субсидирования предлагают установить минимум до 2022 года.
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