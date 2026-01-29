Зимняя Олимпиада — 2026
Замороженные ягоды без дела не валяются, пускаю их в пирог: вкуснятина со сметанной заливкой

Фото: D-NEWS.ru
Замороженные ягоды без дела никогда не валяются, пускаю их в пирог! Получается невероятная вкуснятина со сметанной заливкой: это яркий взрыв ягод в гармонии со сладковатым тестом и богатым послевкусием.

Для основы теста вам понадобится: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г мягкого сливочного масла или маргарина. Для ягодного слоя: 300–400 г замороженных ягод без разморозки. Для сметанной заливки: 200 г сметаны (20%), 1 яйцо, 3–4 ст. л. сахара.

Рецепт: разогрейте духовку до 180°C. Сначала приготовьте тесто: в миске взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте растопленное и остывшее масло, перемешайте. Просейте туда муку с разрыхлителем и соль, замесите гладкое, текучее тесто. Вылейте его в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Сверху разбросайте замороженные ягоды. Для заливки в отдельной чашке смешайте сметану, яйцо и сахар до однородности. Аккуратно вылейте эту смесь поверх ягод, стараясь покрыть их максимально. Выпекайте 45–55 минут до золотистой корочки. Подавайте пирог полностью остывшим.

Ранее стало известно, как приготовить простой торт из слоеного теста и крема на сгущенке.

