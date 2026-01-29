Замороженные ягоды без дела не валяются, пускаю их в пирог: вкуснятина со сметанной заливкой

Замороженные ягоды без дела никогда не валяются, пускаю их в пирог! Получается невероятная вкуснятина со сметанной заливкой: это яркий взрыв ягод в гармонии со сладковатым тестом и богатым послевкусием.

Для основы теста вам понадобится: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г мягкого сливочного масла или маргарина. Для ягодного слоя: 300–400 г замороженных ягод без разморозки. Для сметанной заливки: 200 г сметаны (20%), 1 яйцо, 3–4 ст. л. сахара.

Рецепт: разогрейте духовку до 180°C. Сначала приготовьте тесто: в миске взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте растопленное и остывшее масло, перемешайте. Просейте туда муку с разрыхлителем и соль, замесите гладкое, текучее тесто. Вылейте его в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Сверху разбросайте замороженные ягоды. Для заливки в отдельной чашке смешайте сметану, яйцо и сахар до однородности. Аккуратно вылейте эту смесь поверх ягод, стараясь покрыть их максимально. Выпекайте 45–55 минут до золотистой корочки. Подавайте пирог полностью остывшим.

