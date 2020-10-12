Замглавы Минэнерго России заразилась COVID-19

https://static.news.ru/photo/49f970ee-0cc8-11eb-b478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко заразилась коронавирусом, сообщило Минэнерго.

О заболевании Бондаренко министерство сообщило в своём аккаунте в Instagram. Известно, что замминистра курирует в Минэнерго также вопросы борьбы с коронавирусом.

У нас заболела Анастасия Бондаренко, — сообщили в министерстве и призвали всех беречь себя, а также поддержать заболевшую чиновницу лайками.

Как сообщал NEWS.ru, ранее коронавирусом переболел и глава Минэнерго Александр Новак, заразившийся COVID-19 в середине августа. О заболевании Новака сообщил глава правительства Михаил Мишустин, перед этим также перенёсший коронавирусную инфекцию.

Как тогда говорил сам Новак, во время болезни он чувствовал себя хорошо, однако COVID-19 он назвал болезнью «достаточно неприятной».