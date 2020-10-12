Замглавы Минэнерго России заразилась COVID-19

Заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко заразилась коронавирусом, сообщило Минэнерго.
О заболевании Бондаренко министерство
У нас заболела Анастасия Бондаренко, — сообщили в министерстве и призвали всех беречь себя, а также поддержать заболевшую чиновницу лайками.
Как сообщал NEWS.ru, ранее коронавирусом переболел и глава Минэнерго Александр Новак, заразившийся COVID-19 в середине августа. О заболевании Новака сообщил глава правительства Михаил Мишустин, перед этим также перенёсший коронавирусную инфекцию.
Как тогда говорил сам Новак, во время болезни он чувствовал себя хорошо, однако COVID-19 он назвал болезнью «достаточно неприятной».
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