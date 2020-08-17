Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом

Министр энергетики РФ Александр Новак инфицирован коронавирусом и проходит лечение в Москве, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Этой информацией премьер поделился в Благовещенске, где он находится с рабочим визитом. Мишустин пожелал главе Минэнерго скорейшего выздоровления,
Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья, — сказал премьер.
Сам Мишустин переболел новым коронавирусом весной 2020 года. О своём заражении он сообщил 30 апреля.
Как писал NEWS.ru ранее, новые случаи коронавируса выявили у журналистов, которые сопровождали премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
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