Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/643a59e0-e118-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак инфицирован коронавирусом и проходит лечение в Москве, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Этой информацией премьер поделился в Благовещенске, где он находится с рабочим визитом. Мишустин пожелал главе Минэнерго скорейшего выздоровления, передаёт «Интерфакс».

Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья, — сказал премьер.

Сам Мишустин переболел новым коронавирусом весной 2020 года. О своём заражении он сообщил 30 апреля.

Как писал NEWS.ru ранее, новые случаи коронавируса выявили у журналистов, которые сопровождали премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.