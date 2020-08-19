Заразившийся COVID-19 Новак рассказал о своём самочувствии

Министр энергетики РФ Александр Новак, заразившийся COVID-19, рассказал о своём состоянии.
Я чувствую себя хорошо, проводим, действительно, курс лечения этой болезни, она достаточно, действительно, неприятная. Тем не менее, всё хорошо, — признался глава ведомства в ходе своего выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.
Он призвал россиян серьёзно отнестись к своему здоровью, так как пандемия никуда не ушла,
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Новак инфицирован коронавирусом и проходит лечение в Москве. Сам политик переболел новым коронавирусом весной 2020 года.
Как писал NEWS.ru, в конце апреля депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. Все, кто мог с ним контактировать, были отправлены на карантин.
Позднее депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
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