Замедление Google аукнется всему Рунету

Попытка российских властей повлиять на работу Google может обернуться проблемами для всего Рунета. Об этом сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.
Причиной недопонимания руководства IT-корпорации с российскими властями стала плохая фильтрация запрещённого контента со стороны Google. Но замедление работы серверов компании приведёт к сбоям в работе других российских сайтов, а также Android-смартфонов.
Дело в том, что инструменты блокировки специалистов Роскомнадзора недостаточно точны. Это доказал и опыт блокировки Telegram, замедления Twitter. Также вмешательство в инфраструктуру Google приведёт к нарушениям работы системы распределения трафика, что, в свою очередь, чревато перегрузками линий связи.
В итоге все действия российских властей повлекут сбои в функционировании Рунета,
С тех пор Роскомнадзор, конечно, проделал работу над ошибками, но совершенными их инструменты не стали. То есть замедление не только Google будет наблюдаться, потому что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты, — сказал гендиректор провайдера «Инсис» Артём Черанев.
В Москве 25 мая суд снова оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент. В дополнение к 4 млн рублей, взысканным 25 мая, компания должна будет выплатить ещё 2 млн рублей.