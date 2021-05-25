Замедление Google аукнется всему Рунету

https://static.news.ru/photo/71ab0af2-407d-45f4-9c9b-de8330c20c83_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попытка российских властей повлиять на работу Google может обернуться проблемами для всего Рунета. Об этом сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

Причиной недопонимания руководства IT-корпорации с российскими властями стала плохая фильтрация запрещённого контента со стороны Google. Но замедление работы серверов компании приведёт к сбоям в работе других российских сайтов, а также Android-смартфонов.

Дело в том, что инструменты блокировки специалистов Роскомнадзора недостаточно точны. Это доказал и опыт блокировки Telegram, замедления Twitter. Также вмешательство в инфраструктуру Google приведёт к нарушениям работы системы распределения трафика, что, в свою очередь, чревато перегрузками линий связи.

В итоге все действия российских властей повлекут сбои в функционировании Рунета, говорят аналитики. Но они также отмечают, что специалисты Роскомнадзора учатся на своих ошибках и точность технологий растёт.

С тех пор Роскомнадзор, конечно, проделал работу над ошибками, но совершенными их инструменты не стали. То есть замедление не только Google будет наблюдаться, потому что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты, — сказал гендиректор провайдера «Инсис» Артём Черанев.

В Москве 25 мая суд снова оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент. В дополнение к 4 млн рублей, взысканным 25 мая, компания должна будет выплатить ещё 2 млн рублей.