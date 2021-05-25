Google оштрафовали ещё на 2 млн рублей за запрещённый контент

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В Москве суд снова оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент. В дополнение к 4 млн рублей, взысканным 25 мая, компания должна будет выплатить ещё 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал РВНП.

Компанию Google признали виновной в совершении двух правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. В связи с чем ей назначили три штрафа в размере 2 млн рублей. Таким образом, по решению Таганского суда сумма штрафа увеличилась до 6 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор дал Google сутки на удаление информации, которая запрещена в РФ. В ведомстве пояснили, что ресурс не в полной мере выполняет требования по иcключению из выдачи на территории России ссылок на сайты, содержащие такой контент. Речь идёт о cайтах террористических и экстремистских организаций, страницах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазинах по прoдаже наркотиков.

Накануне Google подала иск прoтив Роскомнадзора из-за требования удалить 12 ссылок на YouTube с информацией о митингах.