Заливаю треску или минтай йогуртом и запекаю — выходит нежная рыба без лука, моркови и лимона

Заливаю треску или минтай йогуртом и запекаю — выходит нежная рыба. Этот рецепт переворачивает привычное представление о запеченной рыбе, обходясь без традиционных лука, моркови и лимона.

Для приготовления понадобятся: 500–600 г филе трески или минтая, 150 г натурального йогурта (без добавок), 2 яйца, 2–3 зубчика чеснока, соль, молотый перец по вкусу, немного растительного масла для смазывания формы и свежая зелень для подачи.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Филе рыбы промокните бумажным полотенцем, нарежьте порционными кусками, слегка посолите и выложите в один слой в смазанную маслом форму для запекания. В отдельной миске тщательно взбейте йогурт с яйцами до однородности. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль и перец, снова перемешайте. Полученной смесью равномерно залейте рыбу в форме. Поставьте в духовку и запекайте 25–30 минут, пока верх соуса не схватится в румяную корочку, а рыба полностью не приготовится. Подавайте горячей, посыпав свежей рубленой зеленью.

