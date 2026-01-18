Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 17:35

Заливаю рис шафрановой водой и накрываю тестом — через час в казане королевский плов с тыквой и кизилом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру телятину, тыкву и кизил — готовлю праздничный плов «Балгабах» в казане. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для особого ужина, которое удивит гостей необычным сочетанием сладкого и пряного.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая телятина, ароматный рис, кусочки сладковатой тыквы и пикантная кислинка кизила, все это объединено под хрустящей золотистой лепешкой-крышкой из теста.

Для приготовления вам понадобится: 300 г риса, 800 г телятины, 500 г тыквы, 400 г кизила, 2 луковицы, 1 яйцо, 200 г муки, 50 г сметаны, 150 г топленого и 60 г оливкового масла, 1 г шафрана, соль, перец. Замесите из яйца, муки, сметаны и воды мягкое тесто, оставьте отдыхать. Мясо и лук обжарьте в казане на смеси масел. Добавьте крупно нарезанную тыкву, промытый рис и кизил, залейте водой с растворенным шафраном, посолите. Раскатайте тесто в круг по диаметру казана, накройте им плов, сделав отверстие для пара. Готовьте 40 минут на среднем огне, затем снимите хрустящую крышку, перемешайте плов и подавайте, накрыв лепешкой.

рецепты
ужины
плов
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
