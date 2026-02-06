Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 18:30

Заливаю печень сметаной — и на огонь. Очень вкусный и бюджетный рецепт на каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Беру куриную печень, сметану и чеснок — готовлю нежнейшие кусочки в ароматном кляре. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный бюджетный ужин, который готовится за считанные минуты и покоряет сочностью.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, мягкие кусочки печени внутри и хрустящая, золотистая корочка сметанно-чесночного кляра снаружи. Для приготовления вам понадобится: 500 г куриной печени, 2 яйца, 4 ст.л. сметаны, 3 зубчика чеснока, 4 ст.л. муки, соль, перец, растительное масло. Печень промойте, обсушите и удалите прожилки. Посолите и поперчите. Для кляра смешайте яйца, сметану, пропущенный через пресс чеснок и муку до однородности. Консистенция должна напоминать густую сметану. Разогрейте на сковороде масло. Каждый кусочек печени обмакните в кляр и выложите на сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими с любым гарниром.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
