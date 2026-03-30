30 марта 2026 в 18:01

Заливаю курицу кефиром и выкладываю на картофель — семья в восторге: горячее на большую компанию

Это сытное, ароматное горячее на большую компанию готовится на одном противне и собирает всех за столом. Хрустящая картошка, сочная курица, маринованная в кефире с чесноком создают идеальную гармонию вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг картофеля, 800 г куриного филе, 2 луковицы, 2 помидора, 200 г твердого сыра, 200 мл кефира, 3-4 зубчика чеснока, соль, перец, паприка.

Рецепт: картофель нарежьте дольками, смешайте с солью, перцем, паприкой и маслом. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут. Куриное филе нарежьте кубиками, залейте кефиром с выдавленным чесноком, солью и перцем, оставьте мариноваться на 15-20 минут. Достаньте противень, выложите курицу с маринадом поверх картошки, распределите нарезанный полукольцами лук и кружочки помидоров. Запекайте еще 20 минут. Затем посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 10-15 минут до румяной корочки. Семья в восторге от этой вкуснятины!

Дарья Иванова
