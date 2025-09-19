Закуска за 20 минут: картофельные подушечки с сыром — просто и вкусно, почти без масла

Картофельные подушечки с сыром — это хрустящая и нежная закуска, которая станет любимым блюдом для детей и взрослых. Готовятся они быстро, почти без масла, что делает их идеальным выбором для полезного перекуса или легкого ужина. Эти золотистые подушечки с сырной начинкой внутри покоряют с первого укуса своей простотой и домашним вкусом.

Вам понадобится: 4 вареные картофелины, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец, немного растительного масла. Разомните картофель в пюре, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Замесите однородное тесто. Сыр натрите на мелкой терке. Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждой положите щепотку сыра, защипните края, формируя подушечки. Выложите на противень, застеленный пергаментом, слегка сбрызните маслом. Запекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом.

