Москвичей предупредили о «погодных качелях» в выходные

Солнечное воскресенье сменит дождливую субботу в Москве, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, основные температурные улучшения жители столицы смогут оценить уже 21 сентября. Она отметила, что температура воздуха в этот день прогреется до комфортных значений и составит 21 градус тепла.

В ночь на субботу в Москве местами сохранится небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура утром составит 10–12 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти, и день пройдет уже без существенных осадков. Дневная температура составит 17–19 градусов. В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков на все сутки. Дневная температура окажется выше, чем накануне в субботу. В городе будет до +21 градуса тепла, — пояснила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что теплая погода вернется в Москву и Подмосковье 21 сентября на два дня. По его словам, высокие для осени температуры продержатся до вторника — погода устроит для жителей столицы и области «качели».