Закуска «Мини-бургеры из яиц»— вкуснятина за 20 минут! Едим и худеем

Закуска «Мини-бургеры из яиц»— вкуснятина за 20 минут! Едим и худеем

Закуска «Мини-бургеры из яиц»— вкуснятина за 20 минут! Едим и худеем! Эти мини-бургеры из яиц выглядят эффектно и покоряют насыщенным вкусом. Идеальны для фуршета, пикника или сытного перекуса.

Ингредиенты (10 порций)

Яйца — 10 шт.

Греческий йогурт — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика (давленый)

Соевый соус — 1 ч. л.

Ветчина — 10 тонких слайсов

Огурец — 1 шт. (нарезать кружками)

Помидоры черри — 5 шт. (разрезать пополам)

Листья салата — 10 шт. (маленьких)

Специи: паприка, чёрный перец, соль — по вкусу

Шпажки — 10 шт.

Приготовление

Яйца. Сварите вкрутую (10 минут в кипящей воде), охладите, очистите. Разрежьте вдоль пополам, аккуратно извлеките желтки. Начинка. Желтки разомните вилкой, смешайте с йогуртом, чесноком, соевым соусом и специями. Консистенция должна быть как густой паштет. Сборка. На нижнюю половинку яйца нанесите слой желтковой массы. Последовательно выложите: лист салата, кружок огурца, половинку помидора, свернутый слайс ветчины. Накройте верхней половинкой яйца, слегка прижмите. Проткните шпажкой, чтобы закрепить конструкцию.

Выложите на листья салата, украсьте зеленью.

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