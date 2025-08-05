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05 августа 2025 в 11:00

Закуска «Мини-бургеры из яиц»— вкуснятина за 20 минут! Едим и худеем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска «Мини-бургеры из яиц»— вкуснятина за 20 минут! Едим и худеем! Эти мини-бургеры из яиц выглядят эффектно и покоряют насыщенным вкусом. Идеальны для фуршета, пикника или сытного перекуса.

Ингредиенты (10 порций)

  • Яйца — 10 шт.
  • Греческий йогурт — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика (давленый)
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Ветчина — 10 тонких слайсов
  • Огурец — 1 шт. (нарезать кружками)
  • Помидоры черри — 5 шт. (разрезать пополам)
  • Листья салата — 10 шт. (маленьких)
  • Специи: паприка, чёрный перец, соль — по вкусу
  • Шпажки — 10 шт.

Приготовление

  1. Яйца. Сварите вкрутую (10 минут в кипящей воде), охладите, очистите. Разрежьте вдоль пополам, аккуратно извлеките желтки.
  2. Начинка. Желтки разомните вилкой, смешайте с йогуртом, чесноком, соевым соусом и специями. Консистенция должна быть как густой паштет.
  3. Сборка. На нижнюю половинку яйца нанесите слой желтковой массы. Последовательно выложите: лист салата, кружок огурца, половинку помидора, свернутый слайс ветчины. Накройте верхней половинкой яйца, слегка прижмите. Проткните шпажкой, чтобы закрепить конструкцию.

Выложите на листья салата, украсьте зеленью.

Ранее мы готовили необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем.

яйца
закуски
ветчина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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