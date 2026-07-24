Закрываю релиш из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Закрываю релиш из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Беру крупные огурцы, очищаю от кожицы и семян, нарезаю мелкими кубиками, добавляю лук, сладкий перец, заливаю маринадом из уксуса, сахара и специй и варю до загустения. Получается густой кисло-сладкий соус с хрустящими кусочками овощей — идеальный компаньон мясу, колбасам, бургерам или просто как намазка на хлеб. Релиш отлично хранится всю зиму, а переросшие огурцы превращаются в деликатес.

Для приготовления понадобится: 1 кг переросших огурцов (очищенных), 2 луковицы, 2 сладких перца, 300 г сахара, 200 мл яблочного уксуса, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка горчичного порошка, 1/2 ч. ложки куркумы, 1/2 ч. ложки молотой гвоздики (по желанию). Огурцы очистите, удалите семена, нарежьте кубиками. Лук и перец мелко порубите. Смешайте все овощи, добавьте сахар, уксус, соль и специи, доведите до кипения и варите на медленном огне 30–40 минут до загустения. Разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот релиш — зимой банка улетела за вечер, муж мазал на бургеры. Я добавила в соус немного острого перца и кориандра, а уксус заменила на белый винный — стало мягче. Кстати, вместо перца можно взять сельдерей. Находка, а не рецепт!