Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 14:30

Закрываю релиш из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру крупные огурцы, очищаю от кожицы и семян, нарезаю мелкими кубиками, добавляю лук, сладкий перец, заливаю маринадом из уксуса, сахара и специй и варю до загустения. Получается густой кисло-сладкий соус с хрустящими кусочками овощей — идеальный компаньон мясу, колбасам, бургерам или просто как намазка на хлеб. Релиш отлично хранится всю зиму, а переросшие огурцы превращаются в деликатес.

Для приготовления понадобится: 1 кг переросших огурцов (очищенных), 2 луковицы, 2 сладких перца, 300 г сахара, 200 мл яблочного уксуса, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка горчичного порошка, 1/2 ч. ложки куркумы, 1/2 ч. ложки молотой гвоздики (по желанию). Огурцы очистите, удалите семена, нарежьте кубиками. Лук и перец мелко порубите. Смешайте все овощи, добавьте сахар, уксус, соль и специи, доведите до кипения и варите на медленном огне 30–40 минут до загустения. Разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот релиш — зимой банка улетела за вечер, муж мазал на бургеры. Я добавила в соус немного острого перца и кориандра, а уксус заменила на белый винный — стало мягче. Кстати, вместо перца можно взять сельдерей. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Бисквит да варенье: быстрый рулет к чаю — пеку один пласт и сворачиваю за считаные минуты
Общество
Бисквит да варенье: быстрый рулет к чаю — пеку один пласт и сворачиваю за считаные минуты
Беру молодые кабачки и мариную за 15 минут: летом эта закуска исчезает со стола быстрее шашлыка
Общество
Беру молодые кабачки и мариную за 15 минут: летом эта закуска исчезает со стола быстрее шашлыка
Заготавливаю абрикосовый соус с имбирём и специями на зиму — без консервантов, хранится отлично, смогут есть даже дети
Общество
Заготавливаю абрикосовый соус с имбирём и специями на зиму — без консервантов, хранится отлично, смогут есть даже дети
Заморозка — гениальный лайфхак для песто: делаю заготовки кубиками — зимой спасают любой ужин
Общество
Заморозка — гениальный лайфхак для песто: делаю заготовки кубиками — зимой спасают любой ужин
Берлинский шик: готовим хрустящие маринованные огурчики на зиму — мягкий вкус без лишней кислоты
Общество
Берлинский шик: готовим хрустящие маринованные огурчики на зиму — мягкий вкус без лишней кислоты
рецепты
соусы
огурцы
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала неочевидный признак энцефалита
Жителей столичного региона предупредили о погодных катаклизмах в августе
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
В Кирове рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ
Жителя Мурманской области осудили за кражи в нескольких компаниях
Тело россиянина сгнило в морге из-за не работавших холодильников
Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.