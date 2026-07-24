Берлинский шик: готовим хрустящие маринованные огурчики на зиму — мягкий вкус без лишней кислоты

Беру мелкие плотные огурцы, лук, горчицу и укроп — и заготавливаю на зиму хрустящие огурчики в мягком кисло-сладком маринаде. Никакой резкой уксусной кислоты: горчица дает тонкую пряность, а лук делает вкус рассола нежным. Идеально к отварному картофелю, бутербродам и мясным закускам.

Ингредиенты

Огурец — 1,2 кг, лук репчатый — 2 шт., укроп — 2 шт., семена горчицы — 2 ст. л., перец черный горошек — 10 шт., перец душистый горошек — 4 шт., лавровый лист — 2 шт., вода — 800 мл, уксус столовый 9% — 250 мл, сахар-песок — 4 ст. л., соль — 1,5 ст. л.

Как готовлю

Сначала замачиваю промытые огурцы в холодной воде на 3 часа — так они останутся хрустящими. Тем временем готовлю банки: нарезаю лук полукольцами, распределяю по таре укроп, лаврушку, перец и почти всю горчицу. Укладываю огурцы вертикально, между ними добавляю остатки лука и горчицы — не набиваю плотно, чтобы маринад прошел. Довожу до кипения воду с солью и сахаром, вливаю уксус, снова грею до пузырьков и сразу заливаю банки до верха.

Отправляю их стерилизоваться в кастрюлю с тканью на дне на 10 минут после закипания, закатываю, переворачиваю и оставляю остывать без укутывания. Даю банкам постоять две-три недели: вкус раскроется, лук отдаст сладость, а горчица сделает маринад пряным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первое, что меня поразило, — маринад. Никакой уксусной агрессии, только мягкая кислинка и тонкий аромат горчицы. Огурцы остались хрустящими, лук стал сладковатым и приятным на вкус.