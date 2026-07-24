Заморозка — гениальный лайфхак для песто: делаю заготовки кубиками — зимой спасают любой ужин

Когда хочется преобразить ужин, я достаю из морозилки кубик домашнего песто. На вкус он — само лето: сочный базилик, сырная сливочность пармезана и аромат кедровых орешков. Никакой термической обработки, только заморозка, чтобы сохранить и цвет, и максимум витаминов.

Ингредиенты

Базилик свежий — 240 г, масло оливковое — 160 мл, кедровые орехи — 80 г, сыр пармезан — 50 г, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою и обсушиваю базилик, удаляю толстые стебли и отправляю зелень в чашу блендера. Тем временем поджариваю кедровые орешки на сухой сковороде до аромата, натираю сыр и чищу чеснок. Добавляю все к базилику, вливаю половину оливкового масла и измельчаю в пюре. Затем постепенно вливаю оставшееся масло, регулируя густоту, солю и перчу. Теперь просто разлить массу по формочкам для льда, капнуть сверху немного масла для защиты от потемнения и убрать в морозилку на 6 часов. Когда кубики застынут, перекладываю их в плотный пакет, чтобы не впитывали запахи, и достаю по мере необходимости.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Разлил по ячейкам для льда, заморозил, и все. Вкус остался таким же насыщенным, как летом, ни капли горечи. Рекомендую подавать кубик песто к горячей пасте — он тает и превращает обычные макароны в ресторанное блюдо. Идеально для ленивых.