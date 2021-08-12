Заключённый убил начальника караула в колонии, где зэки зашивали себе рот

Заключённый Исправительной колонии № 2 УФСИН по Курганской области убил начальника караула и ранил ещё одного сотрудника ФСИН. Его ликвидировали во время задержания, передаёт Znak.com со ссылкой на региональное СУ СК.

В ведомстве рассказали, что зэк с заточкой напал на караульных, когда те проводили обыск. В результате один из сотрудников ФСИН погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

Во время задержания осуждённый оказал сопротивление и был ликвидирован, — добавили в ведомстве.

По информации источников издания, погибший был начальником караула. Нападавший отбывал наказание за серию преступлений, включая убийство и разбой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

В апреле к этой колонии заключённые зашивали себе рот в знак протеста. Один из зэков протестовал против отказа предоставить ему стоматологическую помощь, другой поддержал его. На место выезжал уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин. После этого в колонии сменился начальник, теперь её возглавляет Асан Искулов.

В мае 25 заключённых исправительной колонии № 3 в Сафоновском районе Смоленской области объявили сухую голодовку. 10 из них зашили рты красной нитью в знак протеста против издевательств надзирателей.