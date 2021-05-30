Заключённые смоленской колонии зашили рты в знак протеста

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25 заключённых в исправительной колонии № 3 в Сафоновском районе Смоленской области объявили сухую голодовку. 10 их них зашили себе рты красной нитью в знак протеста против издевательств надзирателей, передаёт «Кавказский узел».

Отец одного из них рассказал , что также зэки бьют окна, посуду и стёкла. Причиной произошедшего он назвал жестокое отношение со стороны сотрудников исправительного учреждение.

В еду бросают грязь, разбрасывают их вещи, когда они находятся на прогулке. Угрожают физической расправой, отбирали религиозную литературу, молельные коврики, чётки <...> В связи с этим была написана очередная жалоба в администрацию колонии на эти издевательства, и до разрешения по существу этой жалобы они объявили голодовку и зашили себе рты с целью ускорить процесс, — сообщил адвокат зэков.

По информации местного УФСИН, голодовку объявили 19 человек. Все они осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления и содержатся в запираемых помещениях.

Трое из них в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии <...> Свои противоправные действия осуждённые объясняют нежеланием соблюдать режимные требования, — передаёт «Интерфакс» сообщение ведомства.

25 мая 27 заключённых в лечебно-исправительном учреждении № 3 Саратовской области также объявили голодовку и потребовали от администрации смягчить условия содержания.

В местном УФСИН заявили, что зэки «в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии». При этом от помощи врачей они отказались, госпитализация им не понадобилась.

По данным журналистов, шесть или семь человек зашили себе рты, порезали руки и животы в знак протеста.