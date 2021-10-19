Заключённые колоний массово отказались от подачи заявлений о пытках

Заключённые колоний начали отказываться от идеи подать заявление в СК относительно пыток в саратовской ОТБ-1. Как сообщила адвокат Снежана Мунтян, из 14 предполагаемых пострадавших в компетентные органы обратятся только шесть человек, уже отбывших свой срок. Остальные отказались от этого под давлением администраций колоний, пишут «Известия».

По словам юриста, на фоне скандала с пытками заключённых, побывавших в ОТБ-1, приглашают приходить в оперативную или дежурную части и писать заявления об этом. Однако на деле колонии саботируют соответствующее указание ФСИН и не регистрируют и никуда не отправляют эти заявления. Это связано с отъездом представителей федеральных ведомств, которые проводили в регионе проверку. Трое вероятных участников пыток Сергей Ананьев, Виталий Янин и Радик Гимадеев задержаны и дают показания. Янин написал явку с повинной и признался в убийстве заключённого Адельбека Ахмедова три года назад. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По некоторым данным, Генпрокуратура также решает вопрос об увольнении зампрокурора области Павла Мельника, прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области Алексея Тарадина и старшего помощника прокурора области по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Вячеслава Дианова. Тарадин не прокомментировал это решение, до остальных прокуроров дозвониться не удалось.

По данным «Известий», о пытках и насилии в ОТБ-1 и ряде колоний руководство могло знать ещё в 2012 году, когда сотрудниками ИК-13 был насмерть забит заключённый Артём Сотников. Участники избиения получили реальные сроки, но других выводов не последовало. Мать заключённого Лариса Сотникова неоднократно обращалась в правоохранительные органы, сообщая о пытках в колониях, но, по её словам, получала отписки. Об отсутствии реакции заявил и бывший депутат Государственной думы от Саратовской области Антон Ищенко, также занимавшийся темой пыток в колониях.

В декабре 2012 года председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин сообщил, что в ОТБ-1 применяются пытки за жалобы на плохие условия содержания, а также используются психотропные препараты, после которых осуждённые становятся безвольными существами, выполняющими приказы администрации. Адвокат других заключённых Андрей Жуган в 2013 году заявлял местным СМИ, что в её стенах пациентов вместо лечения душили, били, топили и неделями держали привязанными к кровати. Тогда же сообщалось о странной смерти заключённых Андрея Акульшина и Евгения Ладыгина, которые внезапно умерли якобы от сердечного приступа, хотя родственники говорили о многочисленных следах пыток на их телах.

Считаю, что и весь состав ОНК в Саратовской области и вся Общественная палата во главе с главным имитатором работы Борисом Шинучком должна быть распущена. Должны состояться новые выборы, которые позволят организовать действительно эффективный общественный контроль, — сказал Антон Ищенко.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По мнению правозащитницы Марины Литвинович, в российских тюрьмах насилуют для того, чтобы перевоспитать, заставить работать на администрацию, для вымогательства или для дачи ложных показаний на какого-либо подозреваемого.