22 января 2026 в 13:15

Закиньте в форму — и ужин готов: ароматная курочка с рисом и овощами — без мороки и вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нет ни сил, ни времени долго возиться на кухне, этот рецепт выручает меня постоянно. Подготовка занимает буквально 8 минут, а дальше духовка делает всё сама. Курица получается сочная, рис — нежный и пропитанный сливочным соусом, а овощи добавляют вкуса и пользы. Всё готовится в одной форме — меньше посуды, больше удовольствия.

Ингредиенты (на 4 порции): куриные бёдра — 4 шт., рис басмати — 1 стакан (200 мл), замороженные овощи — 400 г (брокколи, цветная капуста, морковь), сливки 20% — 1 стакан, куриный бульон — 1 стакан, майонез — 2 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., приправа для курицы — 1 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Как готовлю: куриные бёдра промываю, обсушиваю и быстро натираю смесью майонеза, горчицы, приправы, соли и перца. Если есть время — даю постоять 10–15 минут, но чаще готовлю сразу. В форму высыпаю хорошо промытый рис, сверху распределяю овощи прямо из морозилки. Смешиваю сливки с бульоном, слегка подсаливаю и заливаю рис с овощами. Сверху выкладываю курицу кожей вверх. Отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 50 минут. Если вижу, что жидкости осталось чуть больше — убавляю температуру до 170 °C и даю постоять ещё 10 минут. Получается полноценный ужин: и мясо, и гарнир сразу. Очень удобно и всегда вкусно — семья ест с удовольствием.

Ранее мы делились рецептом из пачки фарша, 2 картошек и ложки секрета. Готовим куриные драники — очень вкусные получаются.

