Закатываю по 20 банок на зиму! Невероятные огурчики по-фински: хрустящие и ароматные! Идеальные маринованные огурцы, которые остаются хрустящими даже из переросших плодов! Попробуйте этот проверенный рецепт — результат вас впечатлит.
Ингредиенты
- Огурцы — 2 кг
Для рассола
- Вода — 2 л
- Соль — 100 г
- Сахар — 200 г
- Черный перец горошком — 30 шт.
- Душистый перец — 4 шт.
- Лавровый лист — 4 шт.
- Семена горчицы — 30 г
- Уксус 9% — 230 мл
Приготовление
- Огурцы промойте, обрежьте кончики и нарежьте бочонками. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, специи и доведите до кипения. Добавьте огурцы, снова доведите до кипения.
- Влейте уксус, перемешайте и варите 5–7 минут до легкого изменения цвета. Разложите огурцы по стерильным банкам, залейте маринадом и закатайте.
Готово! Такие огурцы отлично хранятся и радуют насыщенным вкусом.
Ранее мы готовили закатку на зиму! Острая маринованная капуста по-восточному.