Закатываю по 20 банок на зиму! Невероятные огурчики по-фински: хрустящие и ароматные! Идеальные маринованные огурцы, которые остаются хрустящими даже из переросших плодов! Попробуйте этот проверенный рецепт — результат вас впечатлит.

Ингредиенты

Огурцы — 2 кг

Для рассола

Вода — 2 л

Соль — 100 г

Сахар — 200 г

Черный перец горошком — 30 шт.

Душистый перец — 4 шт.

Лавровый лист — 4 шт.

Семена горчицы — 30 г

Уксус 9% — 230 мл

Приготовление

Огурцы промойте, обрежьте кончики и нарежьте бочонками. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, специи и доведите до кипения. Добавьте огурцы, снова доведите до кипения. Влейте уксус, перемешайте и варите 5–7 минут до легкого изменения цвета. Разложите огурцы по стерильным банкам, залейте маринадом и закатайте.

Готово! Такие огурцы отлично хранятся и радуют насыщенным вкусом.

Ранее мы готовили закатку на зиму! Острая маринованная капуста по-восточному.