Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:00

Закатываю по 20 банок на зиму! Невероятные огурчики по-фински

Закатываю по 20 банок на зиму! Невероятные огурчики по-фински: хрустящие и ароматные! Идеальные маринованные огурцы, которые остаются хрустящими даже из переросших плодов! Попробуйте этот проверенный рецепт — результат вас впечатлит.

Ингредиенты

  • Огурцы — 2 кг

Для рассола

  • Вода — 2 л
  • Соль — 100 г
  • Сахар — 200 г
  • Черный перец горошком — 30 шт.
  • Душистый перец — 4 шт.
  • Лавровый лист — 4 шт.
  • Семена горчицы — 30 г
  • Уксус 9% — 230 мл

Приготовление

  1. Огурцы промойте, обрежьте кончики и нарежьте бочонками. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, специи и доведите до кипения. Добавьте огурцы, снова доведите до кипения.
  2. Влейте уксус, перемешайте и варите 5–7 минут до легкого изменения цвета. Разложите огурцы по стерильным банкам, залейте маринадом и закатайте.

Готово! Такие огурцы отлично хранятся и радуют насыщенным вкусом.

Ранее мы готовили закатку на зиму! Острая маринованная капуста по-восточному.

огурцы
соленья
закатки
закрутки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.