13 августа 2025 в 16:45

Закатываю литрами: ароматный салат из перца и фасоли на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из перца и фасоли в томате — это сытная ароматная заготовка с насыщенным вкусом, где сладость перца сочетается с нежностью фасоли и пикантностью томатного соуса. Закатываю его литрами!

Рецепт: отварите 2 стакана фасоли до мягкости (или возьмите 2 банки консервированной). Обжарьте 3 нарезанных болгарских перца, 2 луковицы и 2 моркови до мягкости. Добавьте 500 мл томатного сока, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца. Тушите 15 минут, затем добавьте фасоль и потомите еще 10 минут.

Разложите горячим по стерильным банкам, закатайте. Через месяц фасоль пропитается томатным соусом, приобретая бархатистую текстуру, а перец сохранит легкую хрусткость. Этот ароматный салат — отличная основа для супов, гарнир к мясу или самостоятельная закуска.

Ранее стало известно, как приготовить маринованную капусту с болгарским перцем: без стерилизации.

рецепты
перец
фасоль
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
