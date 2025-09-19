«Разрушит ряд цепочек»: раскрыто стратегическое значение Купянска

Вооруженные силы Украины не смогут организовать оборону Харькова после поражения в Купянске, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот город является ключевым направлением для движения в сторону областного центра с востока. Военэксперт добавил, что освобождение данного населенного пункта приведет к разрыву множества логистических маршрутов противника.

Купянск — ключ к движению ВС России в сторону Харькова с востока на запад и к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока. То есть это очень важное направление. Если, например, не развивать дальше наступление, то, по сути, появляется перспектива создания буферной зоны. Купянск — важный населенный пункт, без которого Украине будет сложно организовать оборону Харькова. Через этот транспортный узел шло снабжение украинской группировки на северо-западе, его освобождение сразу разрушит целый ряд логистических цепочек, — пояснил Кнутов.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ продолжают наступательные операции в Харьковской области, и освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом. По его словам, особое значение имеет то, что успешное наступление на этом участке фронта формирует условия для охвата украинских группировок с нескольких направлений.