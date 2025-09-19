Пластиковые окна: 10 советов по уходу, которые продлят им жизнь

Erid: 2W5zFJrRt7A

Пластиковые окна устанавливаются на десятилетия. Производители обещают срок службы до 40 лет, но на практике многое зависит от правильного ухода. Если вовремя очищать фурнитуру, регулировать створки и следить за уплотнителями, окна будут служить дольше, а комфорт в квартире останется на прежнем уровне.

В этой статье мы собрали 10 практических советов, которые помогут сохранить внешний вид и функциональность ваших окон на долгие годы.

1. Регулярная чистка профиля

Профиль пластикового окна устойчив к влаге и грязи, но нуждается в уходе.

Протирайте его мягкой губкой или тканью раз в 1–2 месяца.

Используйте мыльный раствор или специальные средства без абразивов.

Не применяйте порошковые чистящие вещества и ацетон — они разрушают поверхность.

Чистый профиль не только красивее, но и меньше подвержен микротрещинам и пожелтению.

2. Уход за стеклопакетами

Стекло — лицо окна.

Используйте мягкую ткань или резиновый скребок.

Для мытья подойдет раствор воды и уксуса или готовые спреи для стекол.

Никогда не мойте окна под прямыми солнечными лучами — остаются разводы.

Современные энергосберегающие стекла имеют специальные покрытия, поэтому важно избегать агрессивной химии.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3. Забота об уплотнителях

Уплотнитель — «щит» окна от сквозняков и влаги. Со временем он теряет эластичность.

Раз в полгода протирайте его влажной тряпкой.

Смазывайте силиконовой или глицериновой смазкой.

Проверяйте на наличие трещин.

Своевременный уход продлевает жизнь уплотнителя до 10 лет и больше.

4. Смазка фурнитуры

Фурнитура отвечает за легкое открывание и закрывание.

Раз в год смазывайте движущиеся элементы машинным или силиконовым маслом.

Убирайте пыль и грязь зубной щеткой или ватной палочкой.

Проверяйте ручки: при необходимости подтягивайте винты.

Смазанная фурнитура работает бесшумно и без усилий.

5. Регулировка створок

Створки со временем могут провисать.

Регулируйте их при помощи шестигранника.

Меняйте режим прижима на летний и зимний.

При сильных проблемах обращайтесь к специалистам.

Регулировка — это профилактика продувания и деформаций.

6. Контроль дренажных отверстий

В профиле есть дренажные каналы для отвода влаги.

Проверяйте их 2–3 раза в год.

Прочищайте зубочисткой или ватной палочкой.

Если отверстия забьются, влага попадет в комнату.

7. Борьба с конденсатом

Конденсат — признак плохой вентиляции.

Используйте режим микропроветривания.

Проветривайте комнату регулярно.

Установите клапаны для притока воздуха.

Важно: конденсат часто возникает зимой из-за повышенной влажности в квартире.

8. Уход за москитными сетками

Сетки защищают от насекомых, но они тоже требуют ухода.

Снимайте их на зиму.

Мойте водой с мылом.

Проверяйте крепления.

Так сетка прослужит не один сезон.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

9. Уход за подоконниками и откосами

Подоконник и откосы — часть оконной системы.

Протирайте их влажной тряпкой.

Избегайте установки горячих предметов без подставки.

При сколах используйте ремонтные составы.

10. Профессиональное обслуживание

Даже при правильном уходе раз в 2–3 года стоит приглашать специалистов. Они:

проверят герметичность,

отрегулируют створки,

заменят изношенные детали.

В компании «Пластика Окон» предлагают сервисное обслуживание с гарантией, что продлевает жизнь вашим окнам.

Дополнительные советы

Не используйте слишком плотные шторы без вентиляционных зазоров.

Следите за влажностью воздуха — оптимум 40–60%.

Зимой избегайте резкого нагрева окна (например, от батарей).

Экономика ухода

Своевременный уход позволяет:

продлить срок службы окна на 10–15 лет,

избежать ремонта стоимостью до 30 000 ₽,

сохранить тепло и снизить счета за отопление.

Сезонный уход: зима, весна, лето, осень

Каждое время года предъявляет к окнам свои требования.

Зимой важно следить за уплотнителями: они испытывают максимальную нагрузку от холодного воздуха и перепадов температур. Проверяйте прижим створок и регулируйте его в «зимний режим».

важно следить за уплотнителями: они испытывают максимальную нагрузку от холодного воздуха и перепадов температур. Проверяйте прижим створок и регулируйте его в «зимний режим». Весной окна нуждаются в генеральной чистке после отопительного сезона. Пыль, сажа, уличный налет оседают на профиле и стекле, поэтому уделите время тщательной мойке.

окна нуждаются в генеральной чистке после отопительного сезона. Пыль, сажа, уличный налет оседают на профиле и стекле, поэтому уделите время тщательной мойке. Летом основная проблема — солнце и насекомые. Здесь особенно полезны москитные сетки и мультифункциональные стеклопакеты с солнцезащитным напылением.

основная проблема — солнце и насекомые. Здесь особенно полезны москитные сетки и мультифункциональные стеклопакеты с солнцезащитным напылением. Осенью стоит провести профилактический осмотр фурнитуры и уплотнителей, чтобы встретить холодный сезон во всеоружии.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Детали, которые часто упускают

Многие владельцы пластиковых окон забывают о мелочах:

Нижний уплотнитель страдает сильнее остальных, потому что именно там скапливается пыль и влага. Его стоит смазывать чаще.

страдает сильнее остальных, потому что именно там скапливается пыль и влага. Его стоит смазывать чаще. Отливы — металлические элементы снаружи, которые отводят воду. Их нужно чистить от листьев и грязи, иначе влага будет попадать в швы.

— металлические элементы снаружи, которые отводят воду. Их нужно чистить от листьев и грязи, иначе влага будет попадать в швы. Декоративные накладки на петлях тоже требуют ухода: снимите их и протрите место установки, чтобы не скапливалась пыль.

Средства для ухода: что можно, а что нельзя

Можно: мыльный раствор, мягкие чистящие спреи для стекла, специальные силиконовые спреи для фурнитуры.

мыльный раствор, мягкие чистящие спреи для стекла, специальные силиконовые спреи для фурнитуры. Нельзя: растворители, бензин, кислоты, жесткие абразивные губки.

растворители, бензин, кислоты, жесткие абразивные губки. Совет: держите в хозяйстве отдельный набор средств и тряпок именно для окон. Это исключит риск того, что кто-то случайно протрет профиль «Доместосом» или ацетоном.

Безопасность для семей с детьми

Если в доме есть дети, уход за окнами приобретает дополнительный смысл.

Проверяйте исправность детских замков и ограничителей открывания.

Регулярно осматривайте москитные сетки: они не рассчитаны на вес ребенка и могут быть опасны.

Уплотнители и фурнитура должны быть в порядке, чтобы окно закрывалось плотно и не открывалось при сквозняке.

Влияние ухода на интерьер

Чистые окна — это не только про функциональность, но и про эстетику.

Загрязненные стекла делают комнату мрачной, уменьшают светопропускание до 30%.

Пожелтевший профиль портит вид даже самого дорогого ремонта.

Сколы и царапины на подоконниках бросаются в глаза и создают ощущение запущенности.

Регулярный уход за окнами — это инвестиция в общий вид интерьера.

Лайфхаки от специалистов

Если уплотнитель начал дубеть, можно протереть его теплой водой с каплей кондиционера для белья.

Для чистки труднодоступных мест используйте мягкую зубную щетку.

Чтобы избежать разводов на стекле, мойте окна в пасмурный день или вечером.

Если ручка окна стала тугой, достаточно смазать механизм — чаще всего это решает проблему без замены фурнитуры.

Пример из практики

Клиентка компании «Пластика Окон» жаловалась на то, что окна в ее квартире начали продувать спустя 7 лет после установки. При осмотре выяснилось: уплотнители ни разу не смазывались, створки не переводились в зимний режим, дренажные отверстия были забиты. После комплексного обслуживания окна снова стали герметичными. Своевременный уход мог бы избежать этих проблем вовсе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уход и экономия

Исследования показывают:

Окна с регулярным уходом служат в среднем на 10–12 лет дольше.

Стоимость обслуживания (смазка, чистка) — не более 500–1000 ₽ в год.

Замена фурнитуры или уплотнителей обходится в десятки раз дороже.

Иными словами, уход — это не трата, а способ экономии.

Уход как привычка

Важно воспринимать уход за окнами не как разовую задачу, а как часть регулярного ухода за домом. Ведь чистка фильтров в кондиционере или смазка дверных петель никого не удивляет — так почему бы не относиться к окнам с той же внимательностью? Всего 15–20 минут раз в сезон могут уберечь вас от серьезных затрат и неудобств. К тому же это отличный способ вовремя заметить небольшие повреждения и устранить их до того, как они превратятся в дорогостоящую проблему. Окна, за которыми ухаживают, дольше сохраняют герметичность, теплоизоляцию и презентабельный вид, что отражается и на комфорте семьи, и на общей стоимости жилья.

Итог

Пластиковые окна — это инвестиция на десятилетия. Но чтобы они оправдали ожидания, им нужен регулярный уход. Следуя простым правилам, вы сохраните:

тепло и тишину в доме,

красоту интерьера,

ресурс окна на долгие годы.

Компания «Пластика Окон» предлагает как установку, так и профессиональное обслуживание окон. Это решение для тех, кто ценит комфорт и понимает ценность профилактики.

РЕКЛАМА: ООО «Пластика Окон», ИНН 5050068726