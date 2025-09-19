Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:30

Пластиковые окна: 10 советов по уходу, которые продлят им жизнь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Erid: 2W5zFJrRt7A

Пластиковые окна устанавливаются на десятилетия. Производители обещают срок службы до 40 лет, но на практике многое зависит от правильного ухода. Если вовремя очищать фурнитуру, регулировать створки и следить за уплотнителями, окна будут служить дольше, а комфорт в квартире останется на прежнем уровне.

В этой статье мы собрали 10 практических советов, которые помогут сохранить внешний вид и функциональность ваших окон на долгие годы.

1. Регулярная чистка профиля

Профиль пластикового окна устойчив к влаге и грязи, но нуждается в уходе.

  • Протирайте его мягкой губкой или тканью раз в 1–2 месяца.
  • Используйте мыльный раствор или специальные средства без абразивов.
  • Не применяйте порошковые чистящие вещества и ацетон — они разрушают поверхность.

Чистый профиль не только красивее, но и меньше подвержен микротрещинам и пожелтению.

2. Уход за стеклопакетами

Стекло — лицо окна.

  • Используйте мягкую ткань или резиновый скребок.
  • Для мытья подойдет раствор воды и уксуса или готовые спреи для стекол.
  • Никогда не мойте окна под прямыми солнечными лучами — остаются разводы.

Современные энергосберегающие стекла имеют специальные покрытия, поэтому важно избегать агрессивной химии.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3. Забота об уплотнителях

Уплотнитель — «щит» окна от сквозняков и влаги. Со временем он теряет эластичность.

  • Раз в полгода протирайте его влажной тряпкой.
  • Смазывайте силиконовой или глицериновой смазкой.
  • Проверяйте на наличие трещин.

Своевременный уход продлевает жизнь уплотнителя до 10 лет и больше.

4. Смазка фурнитуры

Фурнитура отвечает за легкое открывание и закрывание.

  • Раз в год смазывайте движущиеся элементы машинным или силиконовым маслом.
  • Убирайте пыль и грязь зубной щеткой или ватной палочкой.
  • Проверяйте ручки: при необходимости подтягивайте винты.

Смазанная фурнитура работает бесшумно и без усилий.

5. Регулировка створок

Створки со временем могут провисать.

  • Регулируйте их при помощи шестигранника.
  • Меняйте режим прижима на летний и зимний.
  • При сильных проблемах обращайтесь к специалистам.

Регулировка — это профилактика продувания и деформаций.

6. Контроль дренажных отверстий

В профиле есть дренажные каналы для отвода влаги.

  • Проверяйте их 2–3 раза в год.
  • Прочищайте зубочисткой или ватной палочкой.
  • Если отверстия забьются, влага попадет в комнату.

7. Борьба с конденсатом

Конденсат — признак плохой вентиляции.

  • Используйте режим микропроветривания.
  • Проветривайте комнату регулярно.
  • Установите клапаны для притока воздуха.

Важно: конденсат часто возникает зимой из-за повышенной влажности в квартире.

8. Уход за москитными сетками

Сетки защищают от насекомых, но они тоже требуют ухода.

  • Снимайте их на зиму.
  • Мойте водой с мылом.
  • Проверяйте крепления.

Так сетка прослужит не один сезон.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

9. Уход за подоконниками и откосами

Подоконник и откосы — часть оконной системы.

  • Протирайте их влажной тряпкой.
  • Избегайте установки горячих предметов без подставки.
  • При сколах используйте ремонтные составы.

10. Профессиональное обслуживание

Даже при правильном уходе раз в 2–3 года стоит приглашать специалистов. Они:

  • проверят герметичность,
  • отрегулируют створки,
  • заменят изношенные детали.

В компании «Пластика Окон» предлагают сервисное обслуживание с гарантией, что продлевает жизнь вашим окнам.

Дополнительные советы

  • Не используйте слишком плотные шторы без вентиляционных зазоров.
  • Следите за влажностью воздуха — оптимум 40–60%.
  • Зимой избегайте резкого нагрева окна (например, от батарей).

Экономика ухода

Своевременный уход позволяет:

  • продлить срок службы окна на 10–15 лет,
  • избежать ремонта стоимостью до 30 000 ₽,
  • сохранить тепло и снизить счета за отопление.

Сезонный уход: зима, весна, лето, осень

Каждое время года предъявляет к окнам свои требования.

  • Зимой важно следить за уплотнителями: они испытывают максимальную нагрузку от холодного воздуха и перепадов температур. Проверяйте прижим створок и регулируйте его в «зимний режим».
  • Весной окна нуждаются в генеральной чистке после отопительного сезона. Пыль, сажа, уличный налет оседают на профиле и стекле, поэтому уделите время тщательной мойке.
  • Летом основная проблема — солнце и насекомые. Здесь особенно полезны москитные сетки и мультифункциональные стеклопакеты с солнцезащитным напылением.
  • Осенью стоит провести профилактический осмотр фурнитуры и уплотнителей, чтобы встретить холодный сезон во всеоружии.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Детали, которые часто упускают

Многие владельцы пластиковых окон забывают о мелочах:

  • Нижний уплотнитель страдает сильнее остальных, потому что именно там скапливается пыль и влага. Его стоит смазывать чаще.
  • Отливы — металлические элементы снаружи, которые отводят воду. Их нужно чистить от листьев и грязи, иначе влага будет попадать в швы.
  • Декоративные накладки на петлях тоже требуют ухода: снимите их и протрите место установки, чтобы не скапливалась пыль.

Средства для ухода: что можно, а что нельзя

  • Можно: мыльный раствор, мягкие чистящие спреи для стекла, специальные силиконовые спреи для фурнитуры.
  • Нельзя: растворители, бензин, кислоты, жесткие абразивные губки.
  • Совет: держите в хозяйстве отдельный набор средств и тряпок именно для окон. Это исключит риск того, что кто-то случайно протрет профиль «Доместосом» или ацетоном.

Безопасность для семей с детьми

Если в доме есть дети, уход за окнами приобретает дополнительный смысл.

  • Проверяйте исправность детских замков и ограничителей открывания.
  • Регулярно осматривайте москитные сетки: они не рассчитаны на вес ребенка и могут быть опасны.
  • Уплотнители и фурнитура должны быть в порядке, чтобы окно закрывалось плотно и не открывалось при сквозняке.

Влияние ухода на интерьер

Чистые окна — это не только про функциональность, но и про эстетику.

  • Загрязненные стекла делают комнату мрачной, уменьшают светопропускание до 30%.
  • Пожелтевший профиль портит вид даже самого дорогого ремонта.
  • Сколы и царапины на подоконниках бросаются в глаза и создают ощущение запущенности.

Регулярный уход за окнами — это инвестиция в общий вид интерьера.

Лайфхаки от специалистов

  • Если уплотнитель начал дубеть, можно протереть его теплой водой с каплей кондиционера для белья.
  • Для чистки труднодоступных мест используйте мягкую зубную щетку.
  • Чтобы избежать разводов на стекле, мойте окна в пасмурный день или вечером.
  • Если ручка окна стала тугой, достаточно смазать механизм — чаще всего это решает проблему без замены фурнитуры.

Пример из практики

Клиентка компании «Пластика Окон» жаловалась на то, что окна в ее квартире начали продувать спустя 7 лет после установки. При осмотре выяснилось: уплотнители ни разу не смазывались, створки не переводились в зимний режим, дренажные отверстия были забиты. После комплексного обслуживания окна снова стали герметичными. Своевременный уход мог бы избежать этих проблем вовсе.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уход и экономия

Исследования показывают:

  • Окна с регулярным уходом служат в среднем на 10–12 лет дольше.
  • Стоимость обслуживания (смазка, чистка) — не более 500–1000 ₽ в год.
  • Замена фурнитуры или уплотнителей обходится в десятки раз дороже.

Иными словами, уход — это не трата, а способ экономии.

Уход как привычка

Важно воспринимать уход за окнами не как разовую задачу, а как часть регулярного ухода за домом. Ведь чистка фильтров в кондиционере или смазка дверных петель никого не удивляет — так почему бы не относиться к окнам с той же внимательностью? Всего 15–20 минут раз в сезон могут уберечь вас от серьезных затрат и неудобств. К тому же это отличный способ вовремя заметить небольшие повреждения и устранить их до того, как они превратятся в дорогостоящую проблему. Окна, за которыми ухаживают, дольше сохраняют герметичность, теплоизоляцию и презентабельный вид, что отражается и на комфорте семьи, и на общей стоимости жилья.

Итог

Пластиковые окна — это инвестиция на десятилетия. Но чтобы они оправдали ожидания, им нужен регулярный уход. Следуя простым правилам, вы сохраните:

  • тепло и тишину в доме,
  • красоту интерьера,
  • ресурс окна на долгие годы.

Компания «Пластика Окон» предлагает как установку, так и профессиональное обслуживание окон. Это решение для тех, кто ценит комфорт и понимает ценность профилактики.

РЕКЛАМА: ООО «Пластика Окон», ИНН 5050068726

жилье
недвижимоcть
Россия
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.