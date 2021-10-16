Захарова рассказала, как «раскручивают» её песню

Для раскрутки песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «До предела» не использовалось никаких «технологических или стимулирующих средств». При этом клип за год на сервисе YouTube набрал 18 млн просмотров. Об этом рассказала сама Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Музыку на стихи Захаровой сочинил композитор и продюсер Максим Фадеев. Он же исполнил песню в дуэте с певицей Валерией.

Что интересно: этот трек никто специально не продвигал. Никаких технологических или иных стимулирующих средств. Его просто слушают и смотрят. Спасибо, — написала дипломат.

Клип на песню «До предела» Мария Захарова опубликовала в 2020 году на своей странице в социальной сети Facebook. В одном из комментариев она отметила, что является автором текста.

Ранее продюсер Максим Фадеев захотел «плюнуть в перекошенную рожу» Зеленского. Это произошло после очередных высказываний украинского президента о Донбассе.