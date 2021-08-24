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Захарова назвала заявления НАТО по Афганистану комическим монологом

14:34, 24 августа 2021
Захарова назвала заявления НАТО по Афганистану комическим монологом Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила как комический монолог заявления НАТО о ситуации в Афганистане. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

НАТО — унесённый ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности. <...> План для НАТО очевиден: заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной, — сообщила Захарова.

Представитель МИД сравнила нынешнее состояние Североатлантического альянса со сломанными инструментами, которыми не стоит начинать микрохирургическую операцию.

Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населённых пунктов, типа Ялтинской конференции и «Крымской платформы».

Также она назвала надуманными санкции США, введённые в отношении российских физических лиц и организаций из-за оппозиционера Алексея Навального.

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