https://static.news.ru/photo/21d4b87a-7381-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час оценивается в 0 баллов из 10 возможных. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Пробки».

В настоящее время движение осуществляется свободно по всем магистралям Москвы. В некоторых местах есть локальные мелкие заторы, которые в целом не влияют на дорожную обстановку.

Как писал NEWS.ru, число автомобилей на дорогах Москвы уменьшилось на 67% в первый день карантина — 28 марта. Аварийность снизилась на четверть, подсчитали городские власти.