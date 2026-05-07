Зацветает в мае, не болеет, не нужно пересаживать 15 лет: не растение, а подарок для дачника

Бадан — это многолетнее растение, которое радует глаз с ранней весны до глубокой осени. Его главное преимущество — феноменальная неприхотливость и уникальная декоративность.

В мае бадан зацветает одним из первых, выпуская высокие цветоносы (до 60 см), увенчанные пышными соцветиями из множества мелких розовых, пурпурных или белых цветков-колокольчиков.

Но красота бадана не увядает после цветения: его массивные вечнозеленые листья остаются декоративными весь сезон, а с приходом осени они меняют цвет на огненно-багряный, создавая в саду яркий акцент.

Для дачника это растение — настоящий подарок. Оно теневыносливо, прекрасно растет на одном месте до 10–15 лет без пересадки, не боится морозов и практически не болеет. Бадан сможет выжить там, где другие цветы чахнут: в полутени, на бедной почве и даже на камнях.

