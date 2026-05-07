Бросьте семена в грунт в мае — в июле сад вспыхнет вишневыми шапками. Многолетник с соцветиями до 12 см

Тысячелистник «кассис» — это не просто цветок, а настоящий фейерверк из темно-вишневых шапок, способный перекрасить ваш сад в насыщенные тона от июля до сентября. Представьте плотные, плоские щитки диаметром до 10–12 см темно-бордового цвета с ярко-белым центром, напоминающие спелую смородину «кассис».

Лепестки имеют легкий бархатистый отлив, а с возрастом соцветия становятся более фиолетовыми. Высота куста достигает 60–80 см, стебли прочные, не полегают после дождей. В отличие от классического белого тысячелистника, этот сорт обладает высокими декоративными качествами и устойчивостью к засухе и болезням. Он предпочитает солнечные места и сухие, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды.

Этот многолетник очень неприхотлив, зимостоек и не требует частых поливов, но для обильного цветения советуют вносить комплексные удобрения весной. Также его можно размножать делением куста весной или осенью. Тысячелистник «кассис» идеален для срезки — в букетах стоит до двух недель, а также в сухоцветных композициях.

