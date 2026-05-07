День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:00

Бросьте семена в грунт в мае — в июле сад вспыхнет вишневыми шапками. Многолетник с соцветиями до 12 см

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тысячелистник «кассис» — это не просто цветок, а настоящий фейерверк из темно-вишневых шапок, способный перекрасить ваш сад в насыщенные тона от июля до сентября. Представьте плотные, плоские щитки диаметром до 10–12 см темно-бордового цвета с ярко-белым центром, напоминающие спелую смородину «кассис».

Лепестки имеют легкий бархатистый отлив, а с возрастом соцветия становятся более фиолетовыми. Высота куста достигает 60–80 см, стебли прочные, не полегают после дождей. В отличие от классического белого тысячелистника, этот сорт обладает высокими декоративными качествами и устойчивостью к засухе и болезням. Он предпочитает солнечные места и сухие, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды.

Этот многолетник очень неприхотлив, зимостоек и не требует частых поливов, но для обильного цветения советуют вносить комплексные удобрения весной. Также его можно размножать делением куста весной или осенью. Тысячелистник «кассис» идеален для срезки — в букетах стоит до двух недель, а также в сухоцветных композициях.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Общество
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Общество
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Дачникам посоветовали, чем заняться на участке в мае
Общество
Дачникам посоветовали, чем заняться на участке в мае
Хрупкая внешность и стальной характер — выдерживает заморозки и цветет до ноября. Сорт-«терминатор» для дачи выходного дня
Общество
Хрупкая внешность и стальной характер — выдерживает заморозки и цветет до ноября. Сорт-«терминатор» для дачи выходного дня
Дачникам ответили, когда не стоит самим обрабатывать участок от вредителей
Общество
Дачникам ответили, когда не стоит самим обрабатывать участок от вредителей
цветы
садоводы
многолетники
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.