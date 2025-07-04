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04 июля 2025 в 08:50

Зачем омлеты, когда есть хычины? Вкуснота на завтрак с брынзой и зеленью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хычины с брынзой и зеленью — ароматные лепешки для идеального завтрака. Быстро, вкусно и по-домашнему сытно. Попробуйте — и обычные завтраки покажутся скучными.

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;
  • молоко — 250 мл;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • дрожжи — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • брынза — 200 г;
  • свежая зелень — пучок.

Приготовление:

  1. Смешать молоко, дрожжи и щепотку сахара, дать постоять.
  2. Добавить масло, соль и муку, замесить тесто.
  3. Оставить под полотенцем на 1 час.
  4. Размять брынзу, смешать с рубленой зеленью.
  5. Раскатать тесто, выложить начинку, сформировать лепешки.
  6. Обжарить на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

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сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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