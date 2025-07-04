Зачем омлеты, когда есть хычины? Вкуснота на завтрак с брынзой и зеленью

Зачем омлеты, когда есть хычины? Вкуснота на завтрак с брынзой и зеленью

Хычины с брынзой и зеленью — ароматные лепешки для идеального завтрака. Быстро, вкусно и по-домашнему сытно. Попробуйте — и обычные завтраки покажутся скучными.

Ингредиенты:

мука — 500 г;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 2 ст. л.;

дрожжи — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

брынза — 200 г;

свежая зелень — пучок.

Приготовление:

Смешать молоко, дрожжи и щепотку сахара, дать постоять. Добавить масло, соль и муку, замесить тесто. Оставить под полотенцем на 1 час. Размять брынзу, смешать с рубленой зеленью. Раскатать тесто, выложить начинку, сформировать лепешки. Обжарить на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны.

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