Зачем омлеты, когда есть хычины? Вкуснота на завтрак с брынзой и зеленью

Хычины с брынзой и зеленью — ароматные лепешки для идеального завтрака. Быстро, вкусно и по-домашнему сытно. Попробуйте — и обычные завтраки покажутся скучными.
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- дрожжи — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- брынза — 200 г;
- свежая зелень — пучок.
Приготовление:
- Смешать молоко, дрожжи и щепотку сахара, дать постоять.
- Добавить масло, соль и муку, замесить тесто.
- Оставить под полотенцем на 1 час.
- Размять брынзу, смешать с рубленой зеленью.
- Раскатать тесто, выложить начинку, сформировать лепешки.
- Обжарить на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны.
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