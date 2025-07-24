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24 июля 2025 в 17:34

Ветеринар опровергла популярный миф о кастрации кошек

Ветеринар Гуляева заявила, что кастрация не влияет на набор веса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кастрация не влияет на склонность кошек к ожирению, заявила Pravda.Ru ветеринар Екатерина Гуляева. По ее словам, тенденция к набору веса зависит от породы.

У них нет нагрузки, а еда такая же. Поэтому еду надо ограничивать по калорийности, если толстеет животное, — сообщила Гуляева.

Ранее священник православной церкви Владислав Береговой рассказал, что кастрация кота не считается грехом. По его словам, это приносит спокойствие и животным, и хозяевам.

До этого ветеринарный врач Алексей Князьков рассказал, что практически у всех животных после стерилизации уменьшается активность, а также замедляется обмен веществ и снижается частота мочеиспускания, что приводит к риску развития мочекаменной болезни, особенно у кошек. По его словам, для здоровья питомца необходимо организовать его правильное питание, исключив из него, в частности, молоко и жирную рыбу.

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