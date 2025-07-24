Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 17:29

Нетленная классика: оладьи из кабачков на сковороде — гости в шоке

Нетленная классика: оладьи из кабачков на сковороде — гости в шоке Нетленная классика: оладьи из кабачков на сковороде — гости в шоке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рассказываем, как приготовить просто и вкусно оладьи из кабачков. NEWS.ru плохого не посоветует! Подробности — в материале.

Нам понадобятся: 2 молодых кабачка (около 500 г), 1 куриное яйцо, 5 столовых ложек пшеничной муки, 1 небольшая луковица (по вкусу), 2 дольки чеснока, соль, перец, свежая зелень и растительное масло для обжарки.

Главный ингредиент отправляем на терку, слегка солим и оставляем на 7 минут. Затем хорошенько отжимаем лишнюю жидкость. Потом для оладий из кабачков добавляем туда яйцо, мелко нарезанный лук с чесноком, просеянную муку и рубленую зелень. Тщательно вымешиваем.

На разогретую сковороду с маслом выкладываем столовой ложкой оладьи из кабачков, формируя аккуратные кружочки. Обжариваем на умеренном огне до аппетитной корочки с обеих сторон.

Все! Приятного аппетита!

общество
кулинария
рецепты
еда
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине готовятся к свержению Зеленского
Володин назвал крушение самолета Ан-24 в Приамурье большим горем
Пятерых украинцев и грузин объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе
Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.