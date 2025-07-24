Нетленная классика: оладьи из кабачков на сковороде — гости в шоке

Рассказываем, как приготовить просто и вкусно оладьи из кабачков. NEWS.ru плохого не посоветует! Подробности — в материале.
Нам понадобятся: 2 молодых кабачка (около 500 г), 1 куриное яйцо, 5 столовых ложек пшеничной муки, 1 небольшая луковица (по вкусу), 2 дольки чеснока, соль, перец, свежая зелень и растительное масло для обжарки.
Главный ингредиент отправляем на терку, слегка солим и оставляем на 7 минут. Затем хорошенько отжимаем лишнюю жидкость. Потом для оладий из кабачков добавляем туда яйцо, мелко нарезанный лук с чесноком, просеянную муку и рубленую зелень. Тщательно вымешиваем.
На разогретую сковороду с маслом выкладываем столовой ложкой оладьи из кабачков, формируя аккуратные кружочки. Обжариваем на умеренном огне до аппетитной корочки с обеих сторон.
Все! Приятного аппетита!