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24 июля 2025 в 22:40

Перетираю малину с сахаром — храню до весны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сделать малину без варки с сахаром на зиму — отличный способ сохранить яркий вкус и максимум пользы. Такой способ не требует варки, благодаря чему ягоды остаются свежими, а аромат — насыщенным. Все, что нужно, — спелая малина, сахар и немного времени.

Для рецепта берется один килограмм малины и один с половиной килограмма сахара. Ягоды перебираются, моются при необходимости и обсушиваются. После этого малина измельчается блендером или перетирается через сито с сахаром до получения однородной массы. Готовую заготовку выкладывают в стерильные банки, сверху дополнительно засыпают немного сахара — он служит естественным консервантом. Банки закрываются плотными крышками и убираются в холодильник или погреб.

Малина с сахаром без варки на зиму сохраняет витамины, подходит для чая, десертов и соусов. Этот метод особенно ценится за натуральность и простоту.

малина
домашние заготовки
ягоды
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
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