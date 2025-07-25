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25 июля 2025 в 12:25

Желе из красной смородины: 5 самых лучших и быстрых рецептов

Желе из красной смородины Желе из красной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красная смородина — ягода не только яркая и красивая, но и идеальная для варки желе. Ее высокий уровень природного пектина помогает получить желированную текстуру без добавок. Такое желе получается прозрачным, с насыщенным цветом и освежающей кислинкой. Оно прекрасно сочетается как с булочками и сырниками, так и с мясом или сыром. Делимся пятью проверенными рецептами и подсказываем, как сделать вкус более интересным.

Классическое желе из красной смородины

Этот рецепт — база, с которой лучше всего начинать. Возьмите 1 кг красной смородины, хорошенько промойте и слегка разомните. Переложите в кастрюлю, добавьте 100 мл воды и проварите 10 минут на слабом огне, чтобы ягоды пустили сок. Протрите массу через сито, чтобы избавиться от семечек и кожуры. В полученное пюре добавьте 800 г сахара, поставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Варите 10–15 минут до загустения, убирая пену. Разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте.

Рецепты желе из красной смородины Рецепты желе из красной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желе с апельсином и мятой

Смородина отлично сочетается с цитрусовыми. Для такого желе потребуется 800 г красной смородины, 1 апельсин с цедрой, 600 г сахара и несколько листиков свежей мяты. Ягоды и апельсин (вместе с цедрой) измельчите блендером. Варите массу на медленном огне, добавив мяту, примерно 15 минут. Процедите через сито. Полученный сок вновь поставьте на огонь, добавьте сахар и варите до нужной густоты. Желе получается с цитрусовой ноткой и свежим ароматом.

Быстрое желе с желфиксом

Если времени в обрез, выручит желфикс, или пектин. Смешайте 1 кг смородины с 100 мл воды, доведите до кипения и разомните. Процедите. В 700 мл сока добавьте 1 пакетик желфикса, перемешайте, доведите до кипения, затем добавьте 700 г сахара. Варите 5 минут, разлейте по банкам. Желе быстро схватывается и хорошо держит форму — удобно для подачи к сырной тарелке.

Желе из красной и черной смородины

Комбинация двух сортов смородины — идеальный баланс кислинки и насыщенности. Возьмите по 500 г красной и черной смородины, измельчите, доведите до кипения с 100 мл воды, затем протрите через сито. Добавьте 800 г сахара и уварите до желируемой консистенции. Такое желе получается более густым и темным, отлично подходит к мясным блюдам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желе с вином и пряностями

Для гурманов — пикантная вариация. Возьмите 800 г смородины, 150 мл красного сухого вина, 500 г сахара, добавьте щепотку корицы, гвоздики и цедру лимона. Прогрейте ягоды с вином и пряностями, дайте настояться 20 минут. Процедите, добавьте сахар, уварите. Такое желе станет отличным дополнением к утке, бри или мясным закускам.

Что добавить в смородиновое желе для нового вкуса

  • Мед вместо сахара — более мягкий вкус.

  • Тертый имбирь — для согревающей нотки.

  • Листья смородины — аромат сохраняется даже после варки.

  • Лаванда — в микродозе, только для аромата.

  • Тимьян — неожиданно хорошо сочетается со смородиной.

  • Корица и кардамон — зимний вариант.

  • Груша или яблоко — сгладят кислинку.

  • Ваниль — добавит мягкости.

  • Лимонный сок — усилит желирование и придаст яркость.

  • Яблочный пектин — если ягоды слишком водянистые.

  • Сок свеклы — для усиления цвета без химии.

  • Красное сухое вино — глубокий вкус и цвет.

Совет: для получения идеальной текстуры всегда проверяйте желе «на каплю» — капните немного массы на холодное блюдце: если капля не растекается — желе готово.

Ранее уже рассказывали, что можно приготовить из смородины. Посмотрите подборку компотов из этой ягоды.

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кухня
продукты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
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