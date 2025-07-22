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22 июля 2025 в 08:24

Хоть в пирог, хоть к чаю — готовлю офигенное желе из красной смородины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яркое, ароматное и невероятно вкусное желе из красной смородины — универсальная заготовка, которая отлично подойдёт как к чаю, так и в начинку для пирогов. Натуральный вкус ягод и минимальные усилия — идеальное летнее решение.

Ингредиенты:

  • красная смородина — 1 кг;
  • сахар — 700 г.

Приготовление:

  1. Смородину вымыть, обсушить и отделить от веточек.
  2. Переложить в кастрюлю, довести до кипения и проварить 5 минут на среднем огне.
  3. Массу протереть через сито, чтобы удалить жмых и косточки.
  4. В полученное пюре добавить сахар, перемешать и снова довести до кипения.
  5. Варить 10–15 минут до загустения, снимая пену.
  6. Горячее желе разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
желе
смородина
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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