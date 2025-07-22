Хоть в пирог, хоть к чаю — готовлю офигенное желе из красной смородины

Яркое, ароматное и невероятно вкусное желе из красной смородины — универсальная заготовка, которая отлично подойдёт как к чаю, так и в начинку для пирогов. Натуральный вкус ягод и минимальные усилия — идеальное летнее решение.
Ингредиенты:
- красная смородина — 1 кг;
- сахар — 700 г.
Приготовление:
- Смородину вымыть, обсушить и отделить от веточек.
- Переложить в кастрюлю, довести до кипения и проварить 5 минут на среднем огне.
- Массу протереть через сито, чтобы удалить жмых и косточки.
- В полученное пюре добавить сахар, перемешать и снова довести до кипения.
- Варить 10–15 минут до загустения, снимая пену.
- Горячее желе разложить по стерилизованным банкам и закатать.
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