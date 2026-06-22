Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 17:25

Смородина в июне радует урожаем: как подкормить кусты без лишней химии и ошибок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В июне смородина активно растет: кусты набирают зеленую массу, а ягоды начинают наливаться. В этот момент подкормка особенно важна — она напрямую влияет на размер и вкус урожая.

После цветения, когда завязи уже появились, кусты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Обычно берут 15–20 г сульфата калия и 20–30 г суперфосфата на 10 л воды. Дозу корректируют: для бедной почвы — больше, для молодых кустов — меньше.

Хорошая альтернатива — древесная зола. Два стакана золы заливают горячей водой, настаивают сутки и поливают кусты. Это мягкий вариант с калием и микроэлементами.

Через две недели проводят повторную подкормку: либо калий, либо зольный настой, в зависимости от того, что использовалось ранее. За 14 дней до сбора урожая любые активные удобрения лучше прекратить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что зольный настой особенно хорошо работает на легких почвах. Еще один совет — после полива обязательно мульчировать землю, чтобы влага дольше удерживалась у корней и ягоды не мельчали.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру килограмм смородины — через 20 минут на столе «Рубиновое желе» к чаю. Аромат лета в ложке
Общество
Беру килограмм смородины — через 20 минут на столе «Рубиновое желе» к чаю. Аромат лета в ложке
Смешала ягоды, сахар и ложку пектина — за 5 минут джем-пятиминутка: густой, как мармелад, и пахнет летом
Общество
Смешала ягоды, сахар и ложку пектина — за 5 минут джем-пятиминутка: густой, как мармелад, и пахнет летом
Куда девать скошенную траву: 6 способов использовать с пользой на участке
Семья и жизнь
Куда девать скошенную траву: 6 способов использовать с пользой на участке
Красавица-фрезия без капризов: что сделать сейчас для роскошного цветения осенью
Общество
Красавица-фрезия без капризов: что сделать сейчас для роскошного цветения осенью
Не кормите замиокулькас удобрениями зря: секрет пышного роста оказался в грунте
Общество
Не кормите замиокулькас удобрениями зря: секрет пышного роста оказался в грунте
смородина
удобрения
почва
ягоды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Устроивший бойню в Краснодаре извинился перед семьей погибшей
Раскрыта судьба эвакуированных из-за БПЛА жителей многоквартирных домов
Не стало звезды сериала «Доктор Кто»
Офтальмолог назвал минимальный возраст для ношения контактных линз у детей
Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек
Текстиль и биоритмы: как ткани помогают настроиться на отдых
Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье
В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам
«Захотелось выдохнуть»: синхронист Мальцев о паузе в спортивной карьере
Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома
Мединский назвал все еще нераскрытую загадку Великой Отечественной войны
Крым спасут от атак ВСУ: названы 5 способов сорвать блокаду полуострова
Армия России уничтожила пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины
В Конго зафиксировали вспышку неизвестной болезни с 14 смертями
«Путь к разрушению»: экс-спикер Зеленского жестко прошлась по его политике
Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии
В чешском городе объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Стала известна судьба рейса Гюмри — Москва, подавшего сигнал тревоги
Жителю ЛНР дали внушительный срок за шпионаж
Британские СМИ обвинили в замалчивании политических ошибок Стармера
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.