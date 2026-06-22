Смородина в июне радует урожаем: как подкормить кусты без лишней химии и ошибок

Смородина в июне радует урожаем: как подкормить кусты без лишней химии и ошибок

В июне смородина активно растет: кусты набирают зеленую массу, а ягоды начинают наливаться. В этот момент подкормка особенно важна — она напрямую влияет на размер и вкус урожая.

После цветения, когда завязи уже появились, кусты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Обычно берут 15–20 г сульфата калия и 20–30 г суперфосфата на 10 л воды. Дозу корректируют: для бедной почвы — больше, для молодых кустов — меньше.

Хорошая альтернатива — древесная зола. Два стакана золы заливают горячей водой, настаивают сутки и поливают кусты. Это мягкий вариант с калием и микроэлементами.

Через две недели проводят повторную подкормку: либо калий, либо зольный настой, в зависимости от того, что использовалось ранее. За 14 дней до сбора урожая любые активные удобрения лучше прекратить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что зольный настой особенно хорошо работает на легких почвах. Еще один совет — после полива обязательно мульчировать землю, чтобы влага дольше удерживалась у корней и ягоды не мельчали.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.