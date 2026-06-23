Варенье-пятиминутка из яблок — янтарные лепестки к чаю: прозрачные, ароматные, без лишней возни

Варенье-пятиминутка из яблок — янтарные лепестки к чаю: прозрачные, ароматные, без лишней возни

Беру 1 кг яблок, сахар и лимон — и за 5 минут варки получаю янтарное варенье, а не бурую кашу. Яблоки нарезаю дольками, засыпаю сахаром, даю постоять, варю ровно 5 минут, добавляю лимонный сок и сразу разливаю по банкам.

Никакой долгой возни, никакого риска переварить — только прозрачные дольки в густом, золотистом сиропе. Получается обалденная вкуснятина: нежные яблочные лепестки, плавающие в янтарном желе, с лёгкой кислинкой и ароматом лета — идеально к чаю, блинам или творогу.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг яблок (кисло-сладких), 800 г сахара, 1 лимон (или 1 ч. ложка лимонной кислоты), 200 мл воды. Яблоки вымойте, удалите сердцевину, нарежьте тонкими дольками. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения, варите 2–3 минуты до растворения. Засыпьте яблоки, варите ровно 5 минут после закипания, помешивая. Добавьте лимонный сок, перемешайте. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте. Варенье получается прозрачным, янтарным, с целыми дольками.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это яблочное варенье-пятиминутку. Даже те, кто не любит яблочное варенье, уплетали его с блинами. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — появится новая цитрусовая нотка. Находка, а не рецепт!

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