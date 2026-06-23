Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 10:27

Однажды плеснул в варенье уксус — думал, испорчу, но получил топовый десерт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уксус в варенье — это звучит дико, но именно он вытягивает из клубники максимум вкуса и не дает варенью стать сахарной бомбой.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, сахар — 1 кг, бальзамический уксус — 120 мл.

Как готовлю

Сначала перебираю клубнику, обрезаю хвостики. Ягоды не мою — просто протираю влажной тряпкой, чтобы не разбавлять варенье лишней водой. Засыпаю их сахаром в широком тазу и забываю на 8 часов в прохладном месте: пусть пустят сок естественно. Потом ставлю таз на средний огонь, вливаю уксус, довожу до кипения и сразу увеличиваю огонь до максимума. Важно постоянно мешать и снимать пену.

Варю ровно 5 минут, чтобы ягоды остались целыми и не разварились. Разливаю по стерилизованным банкам и закручиваю. Итог — густое, ароматное варенье с едва уловимой уксусной ноткой, которая делает его непохожим на все остальное.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда я вливал уксус в клубнику, думал: «Ну все, испортил». Но потом понял — это магия. Варенье не растекается, ягоды остаются цельными, а вкус стал настолько глубоким и насыщенным, что я съел полбанки прямо с ложки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
варенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилепин: Пугачева сможет легко собрать стадион после возвращения в Россию
Косачев возмутился флагам Евросоюза на посольствах в Москве
ФСБ показала видео уничтожения бомб, изъятых у террористок из Пятигорска
Онколог перечислила неочевидные признаки, указывающие на рак
Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке продолжает расти
Госдума рекомендовала принять законопроект о модернизации «Почты России»
Иран раскрыл планы МАГАТЭ по ядерным объектам
Украинский агент поплатился за шпионаж в Херсонской области
Synergy Woman Forum 2026 объединит более 500 участниц в Москве
Ушаков раскрыл, чем чреваты попытки пересмотреть общую историю
Удары по Украине сегодня, 23 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
В США назвали Польшу гарантом выживания Украины после угроз Зеленского
Жителям Иркутска ответили на жалобу о массовом сносе детских площадок
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток
Диджей Берат Мерт Демир отправится в тур по России
Российские пользователи массово пожаловались на сбой в работе Twitch
Эколог ответил, чем подкармливать клубнику в июне
Кабмин Литвы уходит в отставку
Змей стали чаще замечать на пляжах Черного и Каспийского морей
Ушаков напомнил о предложении России по иранскому урану
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.