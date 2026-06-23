Однажды плеснул в варенье уксус — думал, испорчу, но получил топовый десерт

Уксус в варенье — это звучит дико, но именно он вытягивает из клубники максимум вкуса и не дает варенью стать сахарной бомбой.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, сахар — 1 кг, бальзамический уксус — 120 мл.

Как готовлю

Сначала перебираю клубнику, обрезаю хвостики. Ягоды не мою — просто протираю влажной тряпкой, чтобы не разбавлять варенье лишней водой. Засыпаю их сахаром в широком тазу и забываю на 8 часов в прохладном месте: пусть пустят сок естественно. Потом ставлю таз на средний огонь, вливаю уксус, довожу до кипения и сразу увеличиваю огонь до максимума. Важно постоянно мешать и снимать пену.

Варю ровно 5 минут, чтобы ягоды остались целыми и не разварились. Разливаю по стерилизованным банкам и закручиваю. Итог — густое, ароматное варенье с едва уловимой уксусной ноткой, которая делает его непохожим на все остальное.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда я вливал уксус в клубнику, думал: «Ну все, испортил». Но потом понял — это магия. Варенье не растекается, ягоды остаются цельными, а вкус стал настолько глубоким и насыщенным, что я съел полбанки прямо с ложки.