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22 июня 2026 в 15:12

Вместо пирожков и блинов: кутабы без раскатки теста — блинное тесто и начинка из зеленого лука, яиц и сыра

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то вкусного к чаю или быстрого перекуса, совсем не обязательно возиться с тестом и долго раскатывать лепешки. Эти ленивые кутабы готовятся по принципу блинов, а начинка получается настолько удачной, что остановиться на одном сложно.

Нежный сыр, яйца и много зеленого лука делают их особенно вкусными летом.

Больше всего нравится, что тесто готовится за пару минут из самых простых продуктов.

Для приготовления вам понадобится:

Для теста: вода — 400 мл, мука — 200 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — 3 г.

Для начинки: яйца — 2 шт., зеленый лук — 50 г, укроп — 15 г, петрушка — 15 г, сыр твердый — 80 г.

В миске смешайте воду, соль, растительное масло и муку. Хорошо перемешайте венчиком до получения однородного жидкого теста без комочков. Для начинки яйца сварите вкрутую и натрите на крупной терке. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, укроп, петрушку и натертый сыр. Перемешайте.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом. Влейте тонкий слой теста, как на блин. Когда нижняя сторона схватится и подрумянится, аккуратно переверните лепешку. На одну половину сразу выложите часть начинки, накройте второй половиной и слегка прижмите лопаткой. Обжарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и расплавления сыра. Готовые кутабы сразу смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Проверено редакцией
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