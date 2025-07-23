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23 июля 2025 в 12:05

Дачникам предложили защищать газон от насекомых одной популярной специей

Mirror: корица может эффективно защитить газон от насекомых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Использование корицы поможет защитить газон от насекомых без использования ядовитых химикатов, сообщает Mirror со ссылкой на экспертов компании OutdoorGuide.com. По их словам, эта специя отпугивает муравьев, тлю и комаров, а также мешает насекомым откладывать яйца.

Такой эффект специалисты объяснили наличием в корице коричного альдегида и терпеноидов, известных своими инсектицидными свойствами. А противогрибковые свойства этой специи предотвращают появление мха, грибка и вредоносных бактерий.

Корица обладает широким спектром действия и способна отпугивать даже более крупных вредителей, таких как белки и еноты, что делает ее комплексным решением для защиты газона в саду, — резюмировали эксперты.

Ранее сообщалось, что для хорошего урожая сливы следует нормировать завязи — удалить 30% мелких плодов, оставляя по две-три сливы на каждые 10 сантиметров ветки, что увеличит размер оставшихся плодов. Подкармливать дерево лучше всего калием и фосфором — это улучшит сахаристость.

До этого эколог Илья Рыбальченко рассказал, что специальные сетки из полипропилена позволят эффективно защитить урожай от внезапного града летом. Особенно уязвимы в такую непогоду томаты, перцы, огурцы, виноград, а также ягодные кустарники.

специи
дачники
корица
насекомые
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