Дачникам предложили защищать газон от насекомых одной популярной специей Mirror: корица может эффективно защитить газон от насекомых

Использование корицы поможет защитить газон от насекомых без использования ядовитых химикатов, сообщает Mirror со ссылкой на экспертов компании OutdoorGuide.com. По их словам, эта специя отпугивает муравьев, тлю и комаров, а также мешает насекомым откладывать яйца.

Такой эффект специалисты объяснили наличием в корице коричного альдегида и терпеноидов, известных своими инсектицидными свойствами. А противогрибковые свойства этой специи предотвращают появление мха, грибка и вредоносных бактерий.

Корица обладает широким спектром действия и способна отпугивать даже более крупных вредителей, таких как белки и еноты, что делает ее комплексным решением для защиты газона в саду, — резюмировали эксперты.

Ранее сообщалось, что для хорошего урожая сливы следует нормировать завязи — удалить 30% мелких плодов, оставляя по две-три сливы на каждые 10 сантиметров ветки, что увеличит размер оставшихся плодов. Подкармливать дерево лучше всего калием и фосфором — это улучшит сахаристость.

До этого эколог Илья Рыбальченко рассказал, что специальные сетки из полипропилена позволят эффективно защитить урожай от внезапного града летом. Особенно уязвимы в такую непогоду томаты, перцы, огурцы, виноград, а также ягодные кустарники.